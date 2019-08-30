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Постер к 4-му сезону сериала Тру и Радужное королевство
Киноафиша Сериалы Тру и Радужное королевство Сезоны Сезон 4

True and the Rainbow Kingdom 0+
Оригинальное название True Wild Wild Yetis!
Название Настоящий дикий дикий йети!
Премьера сезона 30 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 50 минут
О чем 4-й сезон сериала «Тру и Радужное королевство»

В 4-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» маленькие зрители вместе с Тру и ее друзьями смогут исполнить музыкальные композиции по мотивам классических детских песенок. Персонажи Радужного королевства собираются, чтобы отпраздновать Зимний Фестиваль Желаний. Когда Вечный Фрост сбегает из Ледяного королевства, становится понятно, что день может быть испорчен. Тру и ее команде, как всегда, предстоит все исправить. Тру и Йети случайно опрокидывают вулкан, спровоцировав его извержение. Затем Тру предстоит спасти йети и успокоить гору Хаффинпафф. Тру и Бартлби отправляются в путешествие по ночному лесу, чтобы помочь йети.

Список серий 4-го сезона сериала «Тру и Радужное королевство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Крошечный йети Itty Bitty Yeti
Сезон 4 Серия 1
30 августа 2019
Йети сидит Yeti Sitting
Сезон 4 Серия 2
30 августа 2019
Гора Хаффинпафф Mount Huffinpuff
Сезон 4 Серия 3
30 августа 2019
Поцарапай и поделись Scratch and Share
Сезон 4 Серия 4
30 августа 2019
Ни Ни Дерево The Ni Ni Tree
Сезон 4 Серия 5
30 августа 2019
График выхода всех сериалов
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