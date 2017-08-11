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Постер к 2-му сезону сериала Тру и Радужное королевство
Киноафиша Сериалы Тру и Радужное королевство Сезоны Сезон 2

True and the Rainbow Kingdom 0+
Оригинальное название The Rainbow Kingdom
Название Радужное королевство
Премьера сезона 11 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тру и Радужное королевство»

Во 2-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» Гризельда хочет помочь Радужному королевству, как и Тру. Поэтому она заставляет своих Гризмо построить гигантского робота – Гризбота. Когда Фруки берет его под свой контроль, Тру приходится спешить на помощь своим друзьям. На фестивале Радужного королевства Бартлби заботится о яйце Хинотари по просьбе Радужного короля. Когда яйцо неожиданно вылупляется, Тру приходится срочно спасать положение. Королева Дня и Королева Ночи никогда не увидят друг друга. Тру хочет это изменить. Но смогут ли обитатели Радужного королевства быть счастливы, если день и ночь встретятся?

Список серий 2-го сезона сериала «Тру и Радужное королевство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Отличные Гризмо! Great Grizmos!
Сезон 2 Серия 1
11 августа 2017
Маленькие помощники Little Helpers
Сезон 2 Серия 2
11 августа 2017
Сердце Желаний Полое Wishing Heart Hollow
Сезон 2 Серия 3
11 августа 2017
Киттинати The Kittynati
Сезон 2 Серия 4
11 августа 2017
Ягодная большая тайна A Berry Big Mystery
Сезон 2 Серия 5
11 августа 2017
График выхода всех сериалов
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