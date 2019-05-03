Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Другое измерение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Тру и Радужное королевство
Киноафиша Сериалы Тру и Радужное королевство Сезоны Сезон 3

True and the Rainbow Kingdom 0+
Оригинальное название True Mushroom Town
Название Настоящий грибной город
Премьера сезона 3 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 28 минут
О чем 3-й сезон сериала «Тру и Радужное королевство»

В 3-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» Бартлби убеждает Тру, что она заслуживает самого лучшего и особенного дня рождения. Но сможет ли он спланировать такой праздник? Ночевка Тру претендует на звание лучшей вечеринки, однако все меняется, когда Радужный Король начинает перемещаться во сне своим магическим образом. В следующем эпизоде друзья переживают, что изобретение Гризельды может привести к большим проблемам, но не хотят ранить ее чувства. В свой особенный день Тру делится со своими друзьями Счастливыми Сердцами, и они вовсю празднуют в Радужном королевстве, пока Глумми Мрак не начинает синеть...
 

Список серий 3-го сезона сериала «Тру и Радужное королевство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Где Кумуло? Where's Cumulo?
Сезон 3 Серия 1
3 мая 2019
Дремлющая ночевка A Snoozy Sleepover
Сезон 3 Серия 2
3 мая 2019
День рождения Тру True's Birthday Party
Сезон 3 Серия 3
3 мая 2019
Большой зеленый отскок The Big Green Bounce
Сезон 3 Серия 4
3 мая 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые
Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем
Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко
На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят
Дочь призналась, что Гузеева тестирует ее женихов: целует и не только
От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев
Бузова и Пугачева в пролете: только песни этой певицы в 2023 году слушали нон-стоп
Жуткая правда: судьба красавицы Марфы из «Ивана Васильевича» на самом деле была трагичной
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше