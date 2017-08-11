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Постер к 1-му сезону сериала Тру и Радужное королевство
Киноафиша Сериалы Тру и Радужное королевство Сезоны Сезон 1

True and the Rainbow Kingdom 0+
Оригинальное название The Rainbow Kingdom
Название Радужное королевство
Премьера сезона 11 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тру и Радужное королевство»

В 1-м сезоне сериала «Тру и Радужное королевство» бесстрашная восьмилетняя Тру должна освободить волшебную силу Древа Желаний, чтобы защитить жителей красочной земли Радужного королевства от злых сил. Радужное королевство готовится к Супер-Пупер-Танцевальной Вечеринке. Правда, диджей Бинго Банго боится играть. Но на этот счет у главной героини есть план. В следующем эпизоде Тру соглашается позаботиться о замке Радужного Короля и его волшебном растении. Но в скором времени Фруки становится большой проблемой, и у Тру возникает много трудностей. Близится день радужного ралли, гонщики готовятся к забегу. Гризельда очень хочет победить.

Список серий 1-го сезона сериала «Тру и Радужное королевство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Супер-пупер танцевальная вечеринка Super Duper Dance Party
Сезон 1 Серия 1
11 августа 2017
Фруки сидит Frookie Sitting
Сезон 1 Серия 2
11 августа 2017
Заппи Клинг! Zappy Cling!
Сезон 1 Серия 3
11 августа 2017
Зип зап зуууууууум! Zip Zap Zooooom!
Сезон 1 Серия 4
11 августа 2017
Королевская вонь A Royal Stink
Сезон 1 Серия 5
11 августа 2017
График выхода всех сериалов
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