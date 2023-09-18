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Постер к 1-му сезону сериала Напарники
Киноафиша Сериалы Напарники Сезоны Сезон 1

Напарники 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Напарники »

В 1-м сезоне сериала «Напарники» в центре событий оказывается оперуполномоченный полиции Иван Титов. Это лучший сотрудник своего отдела, показывающий рекордную раскрываемость дел и посвящающий жизнь борьбе с преступностью. Но у Вани есть одна особенность: он привык работать исключительно в одиночку, без напарников, стажеров и помощников. Однажды начальство решает нарушить это негласное правило и приставляет к герою сразу двух практикантов. Один из них – сын генерала, представитель золотой молодежи, получивший диплом юриста от скуки. А вторая – недавняя выпускница академии, страдающая комплексом отличницы.

Список серий сериала Напарники График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
18 сентября 2023
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
18 сентября 2023
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
19 сентября 2023
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
19 сентября 2023
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
20 сентября 2023
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
20 сентября 2023
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
21 сентября 2023
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
21 сентября 2023
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
22 сентября 2023
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
22 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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