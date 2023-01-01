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Киноафиша Сериалы Морячка Сезоны Сезон 1

Морячка
Название Сезон 1
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Морячка»

В 1-м сезоне сериала «Морячка» события разворачиваются в маленьком и неприметном городке на побережье Черного моря. Юная девушка Катя Голобородько – дочка местного моряка – дни напролет проводит в открытом море на катере своего отца с красивым названием «Ассоль». Только наедине с водой, в обществе чаек и дельфинов героиня чувствует себя по-настоящему счастливой. Но однажды местный бизнесмен, обеспеченный и завидный жених Сергей Галибин делает ей предложение. Все считают, что это отличная партия, но сама Катя сомневается, что хочет замуж. Тем временем кто-то убивает дельфина на ее любимом пляже.

Список серий сериала Морячка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Эпизод 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Эпизод 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Эпизод 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
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