В 1-м сезоне сериала «Морячка» события разворачиваются в маленьком и неприметном городке на побережье Черного моря. Юная девушка Катя Голобородько – дочка местного моряка – дни напролет проводит в открытом море на катере своего отца с красивым названием «Ассоль». Только наедине с водой, в обществе чаек и дельфинов героиня чувствует себя по-настоящему счастливой. Но однажды местный бизнесмен, обеспеченный и завидный жених Сергей Галибин делает ей предложение. Все считают, что это отличная партия, но сама Катя сомневается, что хочет замуж. Тем временем кто-то убивает дельфина на ее любимом пляже.