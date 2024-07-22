Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Moryachka 2024, season 1

Moryachka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Moryachka Seasons Season 1

Moryachka 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 52 minutes
"Moryachka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Морячка» события разворачиваются в маленьком и неприметном городке на побережье Черного моря. Юная девушка Катя Голобородько – дочка местного моряка – дни напролет проводит в открытом море на катере своего отца с красивым названием «Ассоль». Только наедине с водой, в обществе чаек и дельфинов героиня чувствует себя по-настоящему счастливой. Но однажды местный бизнесмен, обеспеченный и завидный жених Сергей Галибин делает ей предложение. Все считают, что это отличная партия, но сама Катя сомневается, что хочет замуж. Тем временем кто-то убивает дельфина на ее любимом пляже.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
"Moryachka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
22 July 2024
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
22 July 2024
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
22 July 2024
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
22 July 2024
Эпизод 5
Season 1 Episode 5
22 July 2024
Эпизод 6
Season 1 Episode 6
22 July 2024
Эпизод 7
Season 1 Episode 7
22 July 2024
Эпизод 8
Season 1 Episode 8
22 July 2024
Эпизод 9
Season 1 Episode 9
22 July 2024
Эпизод 10
Season 1 Episode 10
22 July 2024
Эпизод 11
Season 1 Episode 11
22 July 2024
Эпизод 12
Season 1 Episode 12
22 July 2024
Эпизод 13
Season 1 Episode 13
22 July 2024
Эпизод 14
Season 1 Episode 14
22 July 2024
Эпизод 15
Season 1 Episode 15
22 July 2024
Эпизод 16
Season 1 Episode 16
22 July 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more