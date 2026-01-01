Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку

Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом

Сначала чуть не увела Сулеймана, а теперь нацелилась на Джихана: в «Далёком городе» появится звезда «Великолепного века», и фанаты уже в ярости

Линч отказался от «Звездных войн» из-за вуки: променял на Sci-Fi, которого стыдился до смерти

«Такого не было никогда»: россияне окончательно разлюбили «Служебный роман» и шедевры Гайдая – зрителям милее детективы НТВ

Французская «Гостья из будущего» переплюнула шедевр советского кино: 92% на RT и «Sci-Fi года!» от зрителей

Ельчин в нулевые снялся в фильме по Кингу, который любят только в России: на Западе прозвали «раздражающим и глупым»

«Михалков жаждал крови»: из советской «Собаки Баскервилей» пришлось вырезать жуткую сцену в духе «Иди и смотри»

«Мстители» в пролете, «Аватар» даже не в топ-3: лишь одному фильму удалось собрать в США $936 млн — настоящий король проката

За окошком потеплело, отпуск где-то рядом: время угадать советское кино по летним кадрам (сложный тест)