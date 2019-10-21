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Постер к 1-му сезону сериала Мосгаз. Формула мести
Киноафиша Сериалы Мосгаз. Формула мести Сезоны Сезон 1

Мосгаз. Формула мести 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мосгаз. Формула мести»

В 1-м сезоне сериала «Мосгаз. Формула мести» Черкасов и его команда вынужденно погружаются в мир столичного бомонда. Первой жертвой в очередном расследовании МУРа оказывается неприметный студент архитектурного института, которого кому-то понадобилось сбрасывать с крыши общежития. Причем преступник пытается представить все как самоубийство. Улики приводят Ивана Петровича на ипподром, где собираются все представители элиты. Дело становится еще запутаннее, когда выясняется, что один из сотрудников ипподрома также недавно странным образом погиб. Под подозрение попадают все – от знаменитого актера до топ-модели.

Список серий 1-го сезона сериала «Мосгаз. Формула мести» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 октября 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 октября 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 октября 2019
График выхода всех сериалов
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