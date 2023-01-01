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Киноафиша Сериалы Русская жена Сезоны Сезон 1

Русская жена
Название Сезон 1
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Русская жена»

В 1-м сезоне сериала «Русская жена» сирийский мужчина Камиль и его маленький сын Рустум бесследно исчезают. В это самое время в Дамаске идет гражданская война, поэтому боевики часто похищают людей с целью получения выкупа. Однако дома Камиля ждет его жена из России Алина с их общей дочкой Таней. Женщина не собирается бросать в беде свою семью. Она намерена сделать все возможное, чтобы выручить из плена мужа и сына. С этой целью она обращается к русскому репортеру Евгению. Вместе они идут на очень рискованный и опасный шаг: решают самостоятельно пробраться в лагерь террористов – ради спасения близких и съемок уникального репортажа.
 

Список серий сериала Русская жена График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Эпизод 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Эпизод 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Эпизод 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
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