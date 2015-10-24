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Постер к 1-му сезону сериала Три кота
Киноафиша Сериалы Три кота Сезоны Сезон 1

Три кота 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 52
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Три кота»

В 1 сезоне сериала «Три кота» в веселом кошачьем семействе растут трое пушистых малышей – сестренка Карамелька и братики Коржик и Компот. Однажды они решают сделать подарок своему папе-коту на день рождения, но не знают, как его порадовать. Мама советует сделать электронную открытку со звуковым поздравлением. Однако малышам так нравится подарок, что батарейка успевает сесть еще до прихода именинника. Как же теперь быть? Позже все семейство отправляется на природу, чтобы собрать в лесу ягоды и грибы для заготовок на зиму. А затем ребята вдохновляются притягательным и красивым миром кино и начинают снимать свой фильм.

Список серий 1-го сезона сериала «Три кота» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
1. Музыкальная открытка
Сезон 1 Серия 1
24 октября 2015
2. Киношедевр
Сезон 1 Серия 2
24 октября 2015
3. Пикник
Сезон 1 Серия 3
31 октября 2015
4. День страшилок
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2015
5. Варенье в подвале
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2015
6. Велосипед
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2015
7. Клад
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2015
8. Игра в доктора
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2015
9. Детектив
Сезон 1 Серия 9
21 ноября 2015
10. Поход в магазин
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 2015
11. Снежные скульптуры
Сезон 1 Серия 11
28 ноября 2015
12. Космическое путешествие
Сезон 1 Серия 12
28 ноября 2015
13. Воскресенье
Сезон 1 Серия 13
20 марта 2016
14. Говорящая птица
Сезон 1 Серия 14
26 марта 2016
15. Пришла весна
Сезон 1 Серия 15
27 марта 2016
16. Почта
Сезон 1 Серия 16
2 апреля 2016
17. Танцевальный конкурс
Сезон 1 Серия 17
9 апреля 2016
18. Домик на дереве
Сезон 1 Серия 18
10 апреля 2016
19. Картинная галерея
Сезон 1 Серия 19
20 августа 2016
20. Урожай
Сезон 1 Серия 20
27 августа 2016
21. День рождения мамы
Сезон 1 Серия 21
3 сентября 2016
22. Телефон
Сезон 1 Серия 22
4 сентября 2016
23. Снежные горки
Сезон 1 Серия 23
10 сентября 2016
24. Дед Мороз и Снегурочка
Сезон 1 Серия 24
17 сентября 2016
25. Кулинарное шоу
Сезон 1 Серия 25
24 сентября 2016
26. Новый год
Сезон 1 Серия 26
25 сентября 2016
27. Папа за маму
Сезон 1 Серия 27
1 октября 2016
28. Самолёт
Сезон 1 Серия 28
2 октября 2016
29. Писатели
Сезон 1 Серия 29
8 октября 2016
30. Волшебная палочка
Сезон 1 Серия 30
9 октября 2016
31. Папин брат
Сезон 1 Серия 31
15 октября 2016
32. Командировка
Сезон 1 Серия 32
25 ноября 2016
33. Молочный зуб
Сезон 1 Серия 33
26 ноября 2016
34. Дайвинг
Сезон 1 Серия 34
3 декабря 2016
35. Сны на заказ
Сезон 1 Серия 35
4 декабря 2016
36. Фантазия
Сезон 1 Серия 36
10 декабря 2016
37. Бабочка
Сезон 1 Серия 37
17 декабря 2016
38. Супергерои
Сезон 1 Серия 38
24 декабря 2016
39. Воздушные змеи
Сезон 1 Серия 39
28 января 2017
40. Таинственный вор
Сезон 1 Серия 40
4 февраля 2017
41. День чёрного кота
Сезон 1 Серия 41
5 февраля 2017
42. В поисках кита
Сезон 1 Серия 42
11 февраля 2017
43. Игра в шахматы
Сезон 1 Серия 43
18 февраля 2017
44. Железная дорога
Сезон 1 Серия 44
25 февраля 2017
45. Домашнее телевидение
Сезон 1 Серия 45
4 марта 2017
46. Цирковое представление
Сезон 1 Серия 46
11 марта 2017
47. Пожарная станция
Сезон 1 Серия 47
18 марта 2017
48. Дикие приключения
Сезон 1 Серия 48
25 марта 2017
49. Игра в молчанку
Сезон 1 Серия 49
1 апреля 2017
50. Пришельцы
Сезон 1 Серия 50
8 апреля 2017
51. Золотая рыбка
Сезон 1 Серия 51
15 апреля 2017
52. Конкурс красоты
Сезон 1 Серия 52
22 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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