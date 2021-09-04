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Постер к 4-му сезону сериала Три кота
Киноафиша Сериалы Три кота Сезоны Сезон 4

Три кота 0+
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 52
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Три кота»

В 4 сезоне сериала «Три кота» Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями и бабушкой отправляются на средневековый фестиваль, чтобы узнать, как жили коты много лет назад. Там актеры наряжаются в исторические платья и доспехи и разыгрывают сценки из жизни. Вскоре приближается день рождения Коржика, поэтому семья едет в путешествие на море и готовит котенку особый подарок. Это скейт, да не простой, а с дарственной надписью от его любимого спортсмена. Гоня приглашает ребят в планетарий, чтобы сыграть в интеллектуальную игру о космосе под названием «Марсианин». Победители получат билеты на самый настоящий космодром.

Список серий 4-го сезона сериала «Три кота» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
157. Счастливая бабочка
Сезон 4 Серия 1
4 сентября 2021
158. Поездка на пляж
Сезон 4 Серия 2
4 сентября 2021
159. Папино кафе
Сезон 4 Серия 3
5 сентября 2021
160. Дом на колёсах
Сезон 4 Серия 4
5 сентября 2021
161. Робот поневоле
Сезон 4 Серия 5
11 сентября 2021
162. Не просто яблоки
Сезон 4 Серия 6
11 сентября 2021
163. Парк дикой природы
Сезон 4 Серия 7
12 сентября 2021
164. Совсем не страшно
Сезон 4 Серия 8
12 сентября 2021
165. Граффити котята
Сезон 4 Серия 9
18 сентября 2021
166. Автобус
Сезон 4 Серия 10
18 сентября 2021
167. Игра для Бантика
Сезон 4 Серия 11
19 сентября 2021
168. Торт в подарок
Сезон 4 Серия 12
19 сентября 2021
169. Пылесос
Сезон 4 Серия 13
25 сентября 2021
170. Дедлайн
Сезон 4 Серия 14
25 сентября 2021
171. Кормушки
Сезон 4 Серия 15
26 сентября 2021
172. Что такое осень
Сезон 4 Серия 16
26 сентября 2021
173. Границы
Сезон 4 Серия 17
2 октября 2021
174. Крутые бутерброды
Сезон 4 Серия 18
2 октября 2021
175. Следопыты
Сезон 4 Серия 19
3 октября 2021
176. Брызгалки
Сезон 4 Серия 20
3 октября 2021
177. Морское чудище
Сезон 4 Серия 21
16 ноября 2021
178. Колыбельная
Сезон 4 Серия 22
20 ноября 2021
179. Послание в бутылке
Сезон 4 Серия 23
29 ноября 2021
180. Мусор - не мусор
Сезон 4 Серия 24
29 ноября 2021
181. Старые вещи по-новому
Сезон 4 Серия 25
4 декабря 2021
182. День бабушек
Сезон 4 Серия 26
4 декабря 2021
183. Музыкальная вечеринка
Сезон 4 Серия 27
30 декабря 2021
184. Машина для Коржика
Сезон 4 Серия 28
30 декабря 2021
185. Котята-шпионы
Сезон 4 Серия 29
30 декабря 2021
186. Папа-разбойник
Сезон 4 Серия 30
30 декабря 2021
187. Компот - исследователь
Сезон 4 Серия 31
5 февраля 2022
188. Коллекция
Сезон 4 Серия 32
7 февраля 2022
189. Отель "Старый замок"
Сезон 4 Серия 33
14 февраля 2022
190. Язык дружбы
Сезон 4 Серия 34
8 марта 2022
191. Семейные гонки
Сезон 4 Серия 35
8 марта 2022
192. Спорт по утрам
Сезон 4 Серия 36
8 марта 2022
193. Папин видеоблог
Сезон 4 Серия 37
27 марта 2022
194. Котенок-принц
Сезон 4 Серия 38
27 марта 2022
195. Волшебники
Сезон 4 Серия 39
17 апреля 2022
196. В подсолнухах
Сезон 4 Серия 40
1 мая 2022
197. Осьминожка
Сезон 4 Серия 41
15 мая 2022
198. Кинотеатр
Сезон 4 Серия 42
1 июня 2022
199. Праздник моря
Сезон 4 Серия 43
5 июня 2022
200. Мастер на все лапы
Сезон 4 Серия 44
12 июня 2022
201. Без правил
Сезон 4 Серия 45
19 июня 2022
Возвращение лесных котиков
Сезон 4 Серия 46
26 июня 2022
Гоня-путешественник
Сезон 4 Серия 47
1 октября 2022
На холме
Сезон 4 Серия 48
8 октября 2022
Письмо
Сезон 4 Серия 49
15 октября 2022
Тайна кита
Сезон 4 Серия 50
22 октября 2022
Тайна кита
Сезон 4 Серия 51
29 октября 2022
Сокровища
Сезон 4 Серия 52
5 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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