Это история о расследовании преступления многолетней давности. Месть порой способна пробудить в человеке качества, о существовании которых он и не догадывался. Несколько десятков лет назад у семьи Карабулут похитили малыша, отец привез выкуп, понимая, что его жизнь в опасности. Интуиция не подвела мужчину, преступники убили его, присвоили деньги и подбросили чужого ребенка. Супруга погибшего вырастила мальчика как родного. Проходит 25 лет, и в полицию попадает видео, где за кадром называют имена злоумышленников...