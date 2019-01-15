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мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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Киноафиша Сериалы Кольцо

Кольцо (2019 - 2019)

Halka 16+
Год выпуска 2019
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал TRT1
Продолжительность сериала 38 часов 0 минут
О чем сериал

Это история о расследовании преступления многолетней давности. Месть порой способна пробудить в человеке качества, о существовании которых он и не догадывался. Несколько десятков лет назад у семьи Карабулут похитили малыша, отец привез выкуп, понимая, что его жизнь в опасности. Интуиция не подвела мужчину, преступники убили его, присвоили деньги и подбросили чужого ребенка. Супруга погибшего вырастила мальчика как родного. Проходит 25 лет, и в полицию попадает видео, где за кадром называют имена злоумышленников...

В ролях
В ролях
Burak Sergen
Ханде Эрчел
Ханде Эрчел
Сехсувар Актас
Дениз Шен Хамзаоглу
Хазал Субаши
Ахмет Мюмтаз Тайлан
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Кольцо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 19 эпизодов
 
Кадры из сериала
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