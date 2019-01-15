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Постер к 1-му сезону сериала Кольцо
Киноафиша Сериалы Кольцо Сезоны Сезон 1

Halka 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 19
Продолжительность сезона 38 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кольцо»

В 1 сезоне сериала «Кольцо» в 1993 году у семьи Карабулут похитили ребенка. Отец готов был отдать выкуп, но его убили, а на месте происшествия оставили чужого мальчика. Жена погибшего усыновила его, считая своим сыном. Через 25 лет полицейские получили диск, где голос за кадром перечисляет имена бандитов, членов криминальной группировки «Кольцо». Кто его отправил — неизвестно. Одним из получателей значится приемный сын Карабулут, который сидит за решеткой за мелкие правонарушения. Полицейские предлагают ему в качестве агента внедриться в банду. Копию видео отправили настоящему сыну Карабулутов, наследнику одного из лидеров «Кольца».

Список серий 1-го сезона сериала «Кольцо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 января 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 января 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 марта 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 марта 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 марта 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 марта 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
9 апреля 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
16 апреля 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
23 апреля 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
30 апреля 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
7 мая 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
14 мая 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 мая 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
28 мая 2019
График выхода всех сериалов
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