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Постер к 1-му сезону сериала По воле случая
Киноафиша Сериалы По воле случая Сезоны Сезон 1

По воле случая 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «По воле случая»

В 1-м сезоне сериала «По воле случая» муж Людмилы борется за жизнь после серьезной автокатастрофы. В это время в жизни женщины появляется мужчина, который предлагает ей материальную помощь и устраивает на работу в своей фирме. Людмила влюбляется в Виталия, но терзается чувством вины, ведь она предает больного супруга. Когда ее муж Виталий приходит в себя, выясняется, что он изменял своей жене. Между тем Андрей сознается, что именно он был виновником того чудовищного ДТП, в которое попал Виталий. Людмила в отчаянии. Она понимает, что ее новый возлюбленный просто купил ее лояльность...

Список серий 1-го сезона сериала «По воле случая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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