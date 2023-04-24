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Постер к 1-му сезону сериала Неоконченная свадьба
Киноафиша Сериалы Неоконченная свадьба Сезоны Сезон 1

Неоконченная свадьба 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неоконченная свадьба»

В 1 сезоне сериала «Неоконченная свадьба» сын мэра Илья Проскурин делает предложение своей возлюбленной – умнице и красавице Веронике Столбовой. В этот момент ей завидуют все девушки города. Подготовка к свадьбе идет полным ходом, вот только сама Вероника не чувствует себя счастливой. Как назло, перед торжеством она случайно встречается с Толей – своим бывшим парнем. Чувство вспыхивает с новой силой, и он похищает ее из города, подальше от отвергнутого жениха и его разъяренного отца. Но время идет, а жизнь с Толей оказывается вовсе не сказочной. Тут-то Вероника узнает, что Илья все еще любит и ждет ее.

Список серий 1-го сезона сериала «Неоконченная свадьба» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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