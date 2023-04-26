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Киноафиша Сериалы Отверженная

Отверженная (2023 - …)

Отверженная 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Героиня сериала «Отверженная» – некогда счастливая жена и мать Мария Останкина, в одночасье лишившаяся всего. Девушка узнает, что она больна ВИЧ, и супруг отказывается от нее, подав на развод и выкрав маленького сына Витю. Маша отправляется на поиски своего ребенка, но оказывается в центре криминальной разборки и теряет память. Она приходит в себя в больнице под внимательным уходом доктора Николая Вершинина и не знает, как там очутилась. Мужчина готов помочь очаровательной пациентке разобраться с проблемами.

В ролях
В ролях
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Алексей Вакулов
Алексей Вакулов
Екатерина Виноградова
Екатерина Виноградова
Роман Перелыгин
Анна Нахапетова
Анна Нахапетова
Никита Тезов
Никита Тезов
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Отверженная»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Отверженная - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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