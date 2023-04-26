Героиня сериала «Отверженная» – некогда счастливая жена и мать Мария Останкина, в одночасье лишившаяся всего. Девушка узнает, что она больна ВИЧ, и супруг отказывается от нее, подав на развод и выкрав маленького сына Витю. Маша отправляется на поиски своего ребенка, но оказывается в центре криминальной разборки и теряет память. Она приходит в себя в больнице под внимательным уходом доктора Николая Вершинина и не знает, как там очутилась. Мужчина готов помочь очаровательной пациентке разобраться с проблемами.