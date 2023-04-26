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Постер к 1-му сезону сериала Отверженная
Киноафиша Сериалы Отверженная Сезоны Сезон 1

Отверженная 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отверженная»

В 1 сезоне сериала «Отверженная» в центре событий оказывается счастливая супруга и заботливая мать Мария Останкина. Ее судьба в одночасье переворачивается, когда из больницы приходят результаты обычного рядового анализа крови. Согласно им, у Маши ВИЧ. Не желая ничего слушать и выяснять, муж Роман подает на развод и забирает маленького сына Витю. В отчаянии женщина пытается вернуть своего ребенка, но попадает в руки преступников и едва выживает. Она приходит в себя в больнице в чужом городе и не помнит ничего о своей прошлой жизни. Наблюдение за странной пациенткой ведет внимательный и обаятельный хирург Николай Вершинин.

Список серий 1-го сезона сериала «Отверженная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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