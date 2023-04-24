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Постер к 1-му сезону сериала Когда спадет пелена
Киноафиша Сериалы Когда спадет пелена Сезоны Сезон 1

Когда спадет пелена 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда спадет пелена»

В 1 сезоне сериала «Когда спадет пелена» Полина живет словно в красивой сказке. Будучи лучшей выпускницей школы, она мечтает получить высшее образование и стать бизнесвумен. Но сразу после выпуска она знакомится с состоятельным мужчиной – олигархом Тарасовым, который без памяти влюбляется в красивую и умную девушку. Несколько лет Поля принимает его ухаживания и деньги, забывая о своей настоящей цели. Но однажды она понимает, что не может больше быть игрушкой в чужих руках. К сожалению, ее планы срывает авария: Поля сбивает на дороге отца двоих детей Влада, который лишается зрения. Мучимая совестью, девушка притворяется его соцработником.

Список серий 1-го сезона сериала «Когда спадет пелена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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