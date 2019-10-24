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Виктор Лессар 2017 - 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Виктор Лессар
Киноафиша Сериалы Виктор Лессар Сезоны Сезон 3

Victor Lessard 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Виктор Лессар»

В 3 сезоне сериала «Виктор Лессар» следователь Виктор Лессар с членами своей команды продолжает расследование опасных преступлений. В своих поисках убийца мучает новую жертву. Виктор и Жасинта изо всех сил пытаются найти связь между различными элементами расследования. Лилли-Джейд удается сбежать. Профессор философии оказал ей помощь и продолжает заботиться о ней. Затем Виктор и Джасинта должны выяснить причину убийства обезглавленного высокопоставленного полицейского. Сотрудники правоохранительных органов также арестовывают мужчину, который пытается найти свою дочь Мириам.

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Список серий 3-го сезона сериала «Виктор Лессар» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
24 октября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
24 октября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
24 октября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
24 октября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
24 октября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
24 октября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
24 октября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
24 октября 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
24 октября 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
24 октября 2019
График выхода всех сериалов
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