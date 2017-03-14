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Виктор Лессар 2017 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Виктор Лессар
Киноафиша Сериалы Виктор Лессар Сезоны Сезон 1

Victor Lessard 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Виктор Лессар»

В 1 сезоне сериала «Виктор Лессар» главным действующим лицом является следователь отдела по расследованию тяжких преступлений по имени Виктор. Он вернулся к своим обязанностям после неудачной миссии. Главный герой приступает к расследованию ритуальных убийств, которые жестоко столкнут его с прошлым. Вместе со своей напарницей по имени Джасинта Тейлон и новичком Лоик Дюбуа Виктор пытается раскрыть убийство Джудит Харпер, которую убили с помощью странного орудия пыток. Тем временем офицер Надя Фернандес оказывается свидетелем суицида Андре Лорти. В тот же день адвокат Филип Лоусон получает таинственное письмо.

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Список серий 1-го сезона сериала «Виктор Лессар» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 марта 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 марта 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 марта 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 марта 2017
График выхода всех сериалов
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