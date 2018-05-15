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Виктор Лессар 2017 - 2019 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Виктор Лессар
Киноафиша Сериалы Виктор Лессар Сезоны Сезон 2

Victor Lessard 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Виктор Лессар»

Во 2 сезоне сериала «Виктор Лессар» Виктор и Джасинта Тейлор отчаянно пытаются остановить убийцу. Время играет против Нади, которой угрожает серьезная опасность. Убийца запланировал эффектное преступление с участием человека в образе Деда Мороза и намерен воплотить его в реальность. В конце расследования Виктор примет важные решения для своей профессиональной и личной жизни, в то время как его отец бросит своему сыну последний вызов. Затем герои раскрывают деятельность сети «Фатима». Благодаря Джакомо и Дювалье Виктор наконец узнает, что скрывает Фатима и как Тангуай замешан в этом деле. 

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Список серий 2-го сезона сериала «Виктор Лессар» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
15 мая 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
15 мая 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
15 мая 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
15 мая 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
15 мая 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
15 мая 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
15 мая 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
15 мая 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
15 мая 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
15 мая 2018
График выхода всех сериалов
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