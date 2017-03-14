Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Виктор Лессар
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Виктор Лессар

Виктор Лессар (2017 - 2019)

Victor Lessard 16+
Год выпуска 2017
Страна Канада
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Club illico
Продолжительность сериала 21 час 30 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается следователь по имени Виктор Лессар. Он вновь приступает к работе после чрезвычайной ситуации на спланированной им операции. По результатам внутреннего расследования Виктор целиком и полностью оправдан, однако кто-то из руководства полиции Монреаля уверен, что он ответственен за случившееся и «копает» под детектива, используя весьма грязные методы. В это время Лессар берется за расследование серии жестоких преступлений. Убийца явно является поклонником средневековых пыток...

В ролях
В ролях
Пол Дусе
Пол Дусе
Жюли ЛеБретон
Жюли ЛеБретон
Патрис Робитейлл
Патрис Робитейлл
Марк Бопре
Сара Дажэне
Максим Майу
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Виктор Лессар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Виктор Лессар - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 10 эпизодов
 
Виктор Лессар - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App