В центре событий оказывается следователь по имени Виктор Лессар. Он вновь приступает к работе после чрезвычайной ситуации на спланированной им операции. По результатам внутреннего расследования Виктор целиком и полностью оправдан, однако кто-то из руководства полиции Монреаля уверен, что он ответственен за случившееся и «копает» под детектива, используя весьма грязные методы. В это время Лессар берется за расследование серии жестоких преступлений. Убийца явно является поклонником средневековых пыток...