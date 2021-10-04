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Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока
Киноафиша Сериалы Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока Сезоны Сезон 1

Shinka no Mi : Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока»

В 1 сезоне сериала «Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока» толстый школьник попадает в фантастический мир и съедает плод, который оказывает существенное влияние на всю его дальнейшую жизнь. Теперь ему предстоит объединиться с женщиной-гориллой, чтобы выжить. История началась с того, что некто, окрестивший себя Богом, по радио приказал японским школьникам разбиться на команды и приготовиться к транспортировке в другой мир, где им нужно стать героями и справиться с Королем Демонов. Несмотря на шок, школьники подчинились. Не у дел остался только Сейичи Хираги, которого никто не захотел взять в свою команду.

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Список серий сериала Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Прежде чем я это узнал, я жил в другом мире! Before I Knew It, I Was Living in Another World!
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2021
Финальная Эволюция! Обнаженная красавица Final Evolution! Naked Beauty
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2021
Артурия, Бедствие Artoria, The Calamity
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2021
Подземелье Бога Черного Дракона Black Dragon God's Dungeon
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2021
Невеста Бедствия The Calamity Bride
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2021
Плач любви в центре другого мира Crying Out Love in the Center of Another World
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2021
Появление Лулун! Lulune Appears!
Сезон 1 Серия 7
15 ноября 2021
Прекрасная Валькирия Beautiful Valkyrie
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2021
Черная кошка Олига Black Cat Oliga
Сезон 1 Серия 9
29 ноября 2021
Ползучая кайзеровская империя Creeping Kaiser Empire
Сезон 1 Серия 10
6 декабря 2021
Монстры против сумасшедшей гильдии Monsters VS Crazy Guild
Сезон 1 Серия 11
13 декабря 2021
Не успел я оглянуться, как это уже финальный эпизод!? Before I Knew It, It's the Final Episode!?
Сезон 1 Серия 12
20 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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