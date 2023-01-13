Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока
Киноафиша Сериалы Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока Сезоны Сезон 2

Shinka no Mi : Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока»

Во 2 сезоне сериала «Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока» приключения типичного аутсайдера по имени Сейичи Хираги продолжаются. Он страдает лишним весом и готов убить за еду, поэтому не пользуется особой популярностью среди сверстников. Жизнь подростка меняется после того, как он попадает в параллельный фантастический мир. Там мальчик встречается с обезьяной, которая роняет плод, и школьник его вкушает. Этот плод наделяет его уникальными способностями. Мальчик противостоит животным в лесу, отбирая у хищников их навыки и силу. Сейичи становится все более могущественным. Теперь ему не составит труда отомстить своим обидчикам в школе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Добро пожаловать в Барбадорскую академию магии! Welcome to Barbador Magic Academy!
Сезон 2 Серия 1
13 января 2023
Быть учителем тяжело! Being a Teacher is Tough!
Сезон 2 Серия 2
20 января 2023
Сейичи против класса F Seiichi vs. Class F
Сезон 2 Серия 3
27 января 2023
Воссоединение с Канназуки Карен Reunited With Kannazuki Karen
Сезон 2 Серия 4
3 февраля 2023
Апостолы атакуют Apostles Attack
Сезон 2 Серия 5
10 февраля 2023
Битва за Барбадорскую магическую академию Battle for Barbador Magic Academy
Сезон 2 Серия 6
17 февраля 2023
Сейичи умирает Seiichi Dies
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2023
Четыре лидера приближаются The Four Leaders Closing In
Сезон 2 Серия 8
3 марта 2023
Гемпель - двойник Gempel the Doppelganger
Сезон 2 Серия 9
10 марта 2023
Витор Резонанс Vitor the Resonance
Сезон 2 Серия 10
17 марта 2023
Дестра - Абсолютная Смерть Destra the Absolute Death
Сезон 2 Серия 11
24 марта 2023
Истинный плод эволюции The True Fruit of Evolution
Сезон 2 Серия 12
31 марта 2023
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше