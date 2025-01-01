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Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока
Сезоны
Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока, список сезонов
Shinka no Mi : Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
Год выпуска
2021
Страна
Япония
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
TV Tokyo
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6
IMDb
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Список сезонов сериала «Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
4 октября 2021 - 20 декабря 2021
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
13 января 2023 - 31 марта 2023
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