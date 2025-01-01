Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока
Киноафиша Сериалы Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока Сезоны

Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока, список сезонов

Shinka no Mi : Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei
Год выпуска 2021
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Tokyo

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока»
Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 4 октября 2021 - 20 декабря 2021
 
Плод эволюции: Жизнь наладилась в мгновение ока - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 13 января 2023 - 31 марта 2023
 
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше