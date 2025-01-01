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Постер сериала Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре
Киноафиша Сериалы Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре Сезоны

Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре, список сезонов

Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur
Год выпуска 2023
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FX

Рейтинг сериала

0.0
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8.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре»
Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
5 эпизодов 21 апреля 2023 - 12 мая 2023
 
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