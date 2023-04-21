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Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре
Киноафиша Сериалы Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре Сезоны Сезон 1

Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре»

В 1 сезоне сериала «Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре» в центре событий оказываются выдающиеся исторические фигуры, мать и сын, Афени и Тупак Шакуры. Афени Шакур была революционеркой и женщиной, возглавившей феминистическую «Партию Черных пантер». Тупак стал рэпером и мыслителем, а также мировым секс-символом и фаворитом средств массовой информации за его откровенные, а иногда и возмутительные выходки. Мать и сын в конечном итоге явились олицетворением современного активистского движения афроамериканцев. Их история рассказывает о переломном периоде в истории Соединенных Штатов Америки.

Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Список серий сериала Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сила пантеры Panther Power
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2023
Перемены Changes
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
Так много слез So Many Tears
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2023
Амбиции Аз-Рида Ambitionz Az A Ridah
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2023
До скончания времен Until the End of Time
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2023
График выхода всех сериалов
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