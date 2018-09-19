Menu
Sen Anlat Karadeniz 2018 - 2019 season 2

Sen Anlat Karadeniz season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Sen Anlat Karadeniz Seasons Season 2

Sen Anlat Karadeniz 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 32
Runtime 64 hours 0 minute
"Sen Anlat Karadeniz" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Истерзанная» пришло время проститься с Караденизом. Обезумевший Тахир готов жить, где угодно, тосковать по родной земле, которая была частью его сердца, лишь бы быть вместе с Нефес и ребенком. Несмотря на то что Нефес никогда не нравилась эта затея, они принимает решение пойти на этот шаг. Когда Тахиру становится известно еще и о том, что из-за интриг Ведата Мустафа оказался за решеткой, ситуация кажется ему безвыходной. По одну сторону семейство Калели, которое осталась без главы и вот-вот распадется, а по другую — Нефес с ребенком. Решение, которое должен принять Тахир, мучительнее смерти.

Series rating

6.0
Rate 16 votes
"Sen Anlat Karadeniz" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 22
Season 2 Episode 1
19 September 2018
Episode 23
Season 2 Episode 2
26 September 2018
Episode 24
Season 2 Episode 3
3 October 2018
Episode 25
Season 2 Episode 4
10 October 2018
Episode 26
Season 2 Episode 5
17 October 2018
Episode 27
Season 2 Episode 6
24 October 2018
Episode 28
Season 2 Episode 7
31 October 2018
Episode 29
Season 2 Episode 8
7 November 2018
Episode 30
Season 2 Episode 9
14 November 2018
Episode 31
Season 2 Episode 10
21 November 2018
Episode 32
Season 2 Episode 11
28 November 2018
Episode 33
Season 2 Episode 12
5 December 2018
Episode 34
Season 2 Episode 13
12 December 2018
Episode 35
Season 2 Episode 14
19 December 2018
Episode 36
Season 2 Episode 15
26 December 2018
Episode 37
Season 2 Episode 16
23 January 2019
Episode 38
Season 2 Episode 17
30 January 2019
Episode 39
Season 2 Episode 18
6 February 2019
Episode 40
Season 2 Episode 19
13 February 2019
Episode 41
Season 2 Episode 20
20 February 2019
Episode 42
Season 2 Episode 21
27 February 2019
Episode 43
Season 2 Episode 22
6 March 2019
Episode 44
Season 2 Episode 23
13 March 2019
Episode 45
Season 2 Episode 24
20 March 2019
Episode 46
Season 2 Episode 25
3 April 2019
Episode 47
Season 2 Episode 26
10 April 2019
Episode 48
Season 2 Episode 27
17 April 2019
Episode 49
Season 2 Episode 28
24 April 2019
Episode 50
Season 2 Episode 29
1 May 2019
Episode 51
Season 2 Episode 30
8 May 2019
Episode 52
Season 2 Episode 31
22 May 2019
Episode 53
Season 2 Episode 32
29 May 2019
TV series release schedule
