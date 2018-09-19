Во 2 сезоне сериала «Истерзанная» пришло время проститься с Караденизом. Обезумевший Тахир готов жить, где угодно, тосковать по родной земле, которая была частью его сердца, лишь бы быть вместе с Нефес и ребенком. Несмотря на то что Нефес никогда не нравилась эта затея, они принимает решение пойти на этот шаг. Когда Тахиру становится известно еще и о том, что из-за интриг Ведата Мустафа оказался за решеткой, ситуация кажется ему безвыходной. По одну сторону семейство Калели, которое осталась без главы и вот-вот распадется, а по другую — Нефес с ребенком. Решение, которое должен принять Тахир, мучительнее смерти.