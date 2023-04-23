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Постер сериала Амитивилль: История происхождения
Постер сериала Амитивилль: История происхождения
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Киноафиша Сериалы Амитивилль: История происхождения

Амитивилль: История происхождения (2023 - …)

Amityville: An Origin Story
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал MGM+
О чем сериал

История дома на Оушен-авеню, 112 в Амитивилле, штат Нью-Йорк, уже много лет интригует поклонников ужасов. Эта необычная история сочетает в себе мистику и реальные преступления. Многосерийный проект фокусируется на настоящем криминальном аспекте, который сам по себе является историей ужасов. Сериал из четырех частей будет включать в себя интервью с членами семьи, свидетелями и бывшими следователями, многие из которых в первый раз предстали перед камерой, чтобы рассказать свою версию тех чудовищных событий.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Амитивилль: История происхождения»
TBA
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Амитивилль: История происхождения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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