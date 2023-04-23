История дома на Оушен-авеню, 112 в Амитивилле, штат Нью-Йорк, уже много лет интригует поклонников ужасов. Эта необычная история сочетает в себе мистику и реальные преступления. Многосерийный проект фокусируется на настоящем криминальном аспекте, который сам по себе является историей ужасов. Сериал из четырех частей будет включать в себя интервью с членами семьи, свидетелями и бывшими следователями, многие из которых в первый раз предстали перед камерой, чтобы рассказать свою версию тех чудовищных событий.