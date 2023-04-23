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Амитивилль: История происхождения 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Амитивилль: История происхождения
Киноафиша Сериалы Амитивилль: История происхождения Сезоны Сезон 1

Amityville: An Origin Story
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Амитивилль: История происхождения»

В 1 сезоне сериала «Амитивилль: История происхождения» Амитивилль снискал печальную славу во всем мире после зловещей истории в особняке Hight Hopes – доме, где американский преступник Рональд Дефео жестоко расправился со всей своей семьей. Авторы документального проекта пытаются отделить правду от вымысла и исследуют истины, которые стоят за легендами, многочисленными произведениями, созданными по мотивам этой истории, и публикациями в средствах массовой информации. Даже спустя четыре десятка лет мрачная и таинственная история дома с призраками волнует общественность.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Амитивилль: История происхождения» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Призрак The Haunting
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2023
Преступление The Crime
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2023
Большое время The Big Time
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2023
Цикл обратной связи The Feedback Loop
Сезон 1 Серия 4
14 мая 2023
График выхода всех сериалов
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