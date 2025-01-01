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Плакса
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Placsa
16+
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
СТС
Стрим-сервис
Wink
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
13
голосов
6.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Плакса»
Сезон 1
8 эпизодов
28 сентября 2023 - 9 ноября 2023
Сезон 2
8 эпизодов
9 декабря 2024 - 12 декабря 2024
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