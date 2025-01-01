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Плакса, список сезонов

Placsa 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Стрим-сервис Wink

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Плакса»
Плакса - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 28 сентября 2023 - 9 ноября 2023
 
Плакса - Сезон 2 Сезон 2
8 эпизодов 9 декабря 2024 - 12 декабря 2024
 
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