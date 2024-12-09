Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Плакса 2023 - 2024, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Плакса
Сезоны
Сезон 2
Placsa
16+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
9 декабря 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 24 минуты
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
13
голосов
6.5
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Плакса
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2
Серия 1
9 декабря 2024
Серия 2
Сезон 2
Серия 2
9 декабря 2024
Серия 3
Сезон 2
Серия 3
10 декабря 2024
Серия 4
Сезон 2
Серия 4
10 декабря 2024
Серия 5
Сезон 2
Серия 5
11 декабря 2024
Серия 6
Сезон 2
Серия 6
11 декабря 2024
Серия 7
Сезон 2
Серия 7
12 декабря 2024
Серия 8
Сезон 2
Серия 8
12 декабря 2024
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667