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Плакса 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Плакса
Киноафиша Сериалы Плакса Сезоны Сезон 1

Placsa 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Плакса»

В 1 сезоне сериала «Плакса» главный герой постарался дать своим детям самое лучшее, но однажды остался без работы и столкнулся с большими финансовыми трудностями. Он перевез своих детей-подростков в Новоморск к матери. После привилегированной гимназии на Рублевке Маше тяжело свыкнуться с местными обычаями и бытом провинциального учебного заведения. Местные преподаватели предпочитают игнорировать школьные проблемы, а сверстники Маши начинают издеваться над ней. Травля становится еще более жесткой, когда Маша влюбляется в молодого человека главной бунтарки Крис и собирает свою группу под названом «Плакса».

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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Список серий сериала Плакса График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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