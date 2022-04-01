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Это же учитель! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Это же учитель!
Киноафиша Сериалы Это же учитель! Сезоны Сезон 1

Yuan lai shi lao shi a! 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Это же учитель!»

Сян Даннай блистал на центральных каналах и главных сценах страны, но дурной характер и обвинения в плагиате в итоге сделали свое дело. Когда карьера известного певца начала клониться к закату, его менеджер проворачивает небывалую по своей дерзости аферу. Он убеждает звезду подписать контракт на якобы музыкальное реалити-шоу, где Даннай должен учить музыке молодые дарования. На деле это оказывается обычный трудовой договор на место школьного учителя музыки. Музыкант с энтузиазмом берется за новое дело, знакомится с коллегами, но быстро понимает, что вся история с реалити-шоу — ложь. Тем не менее, не имея никакой другой работы, Даннай решает выполнить условия заключенного контракта.
 

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Это же учитель!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 апреля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 апреля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 апреля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 апреля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 апреля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
2 апреля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
3 апреля 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
3 апреля 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
3 апреля 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
4 апреля 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
4 апреля 2022
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
4 апреля 2022
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
5 апреля 2022
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
5 апреля 2022
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
5 апреля 2022
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
6 апреля 2022
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
6 апреля 2022
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
6 апреля 2022
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
7 апреля 2022
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
7 апреля 2022
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
7 апреля 2022
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
8 апреля 2022
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
8 апреля 2022
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
8 апреля 2022
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
9 апреля 2022
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
9 апреля 2022
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
9 апреля 2022
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
10 апреля 2022
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
10 апреля 2022
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
10 апреля 2022
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
11 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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