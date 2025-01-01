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Киноафиша Сериалы Это же учитель! Сезоны

Это же учитель!, список сезонов

Yuan lai shi lao shi a! 16+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис iQiyi

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Это же учитель!»
Это же учитель! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
40 эпизодов 1 апреля 2022 - 11 апреля 2022
 
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