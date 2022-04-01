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Постер сериала Это же учитель!
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Киноафиша Сериалы Это же учитель!

Это же учитель! (2022 - 2022)

Yuan lai shi lao shi a! 16+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 30 часов 0 минут
О чем сериал

Сян Даннай блистал на центральных каналах и главных сценах страны, но дурной характер и обвинения в плагиате в итоге сделали свое дело. Когда карьера известного певца начала клониться к закату, его менеджер проворачивает небывалую по своей дерзости аферу. Он убеждает звезду подписать контракт на якобы музыкальное реалити-шоу, где Даннай должен учить музыке молодые дарования. На деле это оказывается обычный трудовой договор на место школьного учителя музыки. Музыкант с энтузиазмом берется за новое дело, знакомится с коллегами, но быстро понимает, что вся история с реалити-шоу — ложь. Тем не менее, не имея никакой другой работы, Даннай решает выполнить условия заключенного контракта.
 

В ролях
В ролях
Чени Чэнь
Ван Жуйчан
Чжан Цзяньин
Бянь Чэн
Чжэн Фаньсин
Су Мэнъюнь
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Это же учитель! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 40 эпизодов
 
Кадры из сериала
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