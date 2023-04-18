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Все равно ты моя 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Все равно ты моя
Киноафиша Сериалы Все равно ты моя Сезоны Сезон 1

Все равно ты моя 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Все равно ты моя»

В 1 сезоне сериала «Все равно ты моя» в центре событий оказывается молодая успешная женщина по имени Вита Денисова. Уже несколько лет она живет в столице, учится и работает, причем ее полностью устраивает такая судьба. Но нерадостные вести из родного захолустья вынуждают ее вернуться в городок, где она выросла. Девушка надеялась лишь решить несколько небольших проблем и отправиться опять в Москву, но обстоятельства заставляют ее продлить поездку на месяцы, а затем и на годы. Она попадает во власть коварного абьюзера и остается воспитывать чужого ребенка. При этом ей приходится написать заявление в полицию на человека, которого она когда-то любила.

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Список серий 1-го сезона сериала «Все равно ты моя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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