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Семья 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семья
Киноафиша Сериалы Семья Сезоны Сезон 1

Family
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семья»

В 1 сезоне сериала «Семья» в центре событий оказывается супружеская пара Блэк из Южной Кореи. Эннис – идеальная супруга, будто сошедшая с мотивирующих плакатов о семейном счастье 60-х годов. Она посвящает всю себя заботе о муже и наведению уюта в доме. Но у ее благоверного есть огромный секрет: на самом деле он – секретный агент. Он путешествует по миру, вступает в политические интриги и смертельные игры и вовсе не собирается отказываться от всего этого ради Эннис. Вот только его женушка тоже умеет хранить тайны! Она не остановится ни перед чем, чтобы сделать свою семью идеальной.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Семья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 мая 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 мая 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 мая 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 мая 2023
График выхода всех сериалов
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