Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Departure season 1 watch online

Departure season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Departure Seasons Season 1

Departure 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Departure" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Отправление» крупная авиакомпания TransOcean отправляет по назначенному маршруту очередной самолет. Однако на середине пути рейс 716 исчезает со всех радаров. В пункт назначения он так и не прибывает, а вместе с ним бесследно пропадают и 256 пассажиров. Полиция ищет обломки самолета в воде и на близлежащих островах, но результатов поисковые операции не приносят. Надежда теперь только на одного специалиста –опытную следовательницу Кендру Малли, которая уже много лет расследует самые запутанные и нелогичные авиакатастрофы. Неожиданно в деле объявляется свидетель, чьи воспоминания дают первую зацепку.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
"Departure" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 July 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 July 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 July 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
31 July 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 August 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 August 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more