В 1-м сезоне сериала «Отправление» крупная авиакомпания TransOcean отправляет по назначенному маршруту очередной самолет. Однако на середине пути рейс 716 исчезает со всех радаров. В пункт назначения он так и не прибывает, а вместе с ним бесследно пропадают и 256 пассажиров. Полиция ищет обломки самолета в воде и на близлежащих островах, но результатов поисковые операции не приносят. Надежда теперь только на одного специалиста –опытную следовательницу Кендру Малли, которая уже много лет расследует самые запутанные и нелогичные авиакатастрофы. Неожиданно в деле объявляется свидетель, чьи воспоминания дают первую зацепку.