Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

#ВернитеЭлис 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала #ВернитеЭлис
Киноафиша Сериалы #ВернитеЭлис Сезоны Сезон 1

#BringBackAlice
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «#ВернитеЭлис»

В 1 сезоне сериала «#ВернитеЭлис» сообщество Три-Сити шокировано исчезновением юной наследницы популярной и влиятельной семьи – Алисии Стюарт. После года интенсивных поисков подросток найден при загадочных обстоятельствах. К сожалению, интернет-кумир и девушка «из хорошей семьи» почти ничего не помнит о произошедшем. По обрывкам информации, тревожным воспоминаниям и фрагментарным озарениям она пытается восстановить прошлое. Но ее версия оказывается слишком фантастической, чтобы полиция или общественность могли в нее поверить. Постепенно в глазах людей Алисия превращается из жертвы в обманщицу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «#ВернитеЭлис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Odcinek 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
Серия 2 Odcinek 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
Серия 3 Odcinek 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
Серия 4 Odcinek 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2023
Серия 5 Odcinek 5
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2023
Odcinek 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2023
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше