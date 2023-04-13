Мелодраматический российский сериал «Любовь во всем виновата» – это история преданной женщины, пытающейся восстановить свою жизнь из пепелища. Марина работала в крупной архитектурной фирме и собиралась замуж за Андрея. Однако она в одночасье лишилась всего: любимый выдал ее проект за свой, а начальник попросту уволил «бесполезную» сотрудницу. Марине остается только уехать на родину в отчий дом. Там она встречает бывшего одноклассника – весельчака и ловеласа Стаса. Но выясняется, что они оба сильно изменились с последней встречи…