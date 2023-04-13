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Киноафиша Сериалы Любовь во всем виновата

Любовь во всем виновата (2023 - …)

Любовь во всем виновата 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Мелодраматический российский сериал «Любовь во всем виновата» – это история преданной женщины, пытающейся восстановить свою жизнь из пепелища. Марина работала в крупной архитектурной фирме и собиралась замуж за Андрея. Однако она в одночасье лишилась всего: любимый выдал ее проект за свой, а начальник попросту уволил «бесполезную» сотрудницу. Марине остается только уехать на родину в отчий дом. Там она встречает бывшего одноклассника – весельчака и ловеласа Стаса. Но выясняется, что они оба сильно изменились с последней встречи…

В ролях
В ролях
Виктор Михайлов
Марина Митрофанова
Марина Митрофанова
Кирилл Дыцевич
Кирилл Дыцевич
Андрей Бутин
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Любовь во всем виновата»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Любовь во всем виновата - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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