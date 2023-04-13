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Любовь во всем виновата 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь во всем виновата
Киноафиша Сериалы Любовь во всем виновата Сезоны Сезон 1

Любовь во всем виновата 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь во всем виновата»

В 1 сезоне сериала «Любовь во всем виновата» в центре событий оказывается умная и целеустремленная девушка по имени Марина, которая нежданно-негаданно становится жертвой предательства самого близкого человека. Ее избранник и коллега Андрей присваивает себе проект, над которым она трудилась много месяцев. В итоге ему достается контракт на много миллионов, а ей – увольнение. В слезах и разочаровании Марина уезжает из Москвы в родной провинциальный городок. Бывший школьный казанова Стас обвиняет ее в том, что она стала «столичной фифой». Но вскоре они оба понимают, что их представления друг о друге давно устарели.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий сериала Любовь во всем виновата График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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