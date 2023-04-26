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Плохая мать 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Плохая мать
Киноафиша Сериалы Плохая мать Сезоны Сезон 1

The Good Bad Mother
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 14
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плохая мать»

В 1 сезоне сериала «Плохая мать» в центре событий оказывается овдовевшая в юном возрасте мать-одиночка Ен Сун. Она управляет свинофермой и одна воспитывает своего сына Кан Хо. Она становится для мальчика «плохой матерью» – суровой и требовательной, потому что не хочет, чтобы он вырос без гроша в кармане и стал беспомощным перед несправедливостью этого мира. Благодаря ее дисциплине Кан Хо вырастает и становится известным прокурором. Но он теряет память из-за несчастного случая и снова ударяется в детство. Ен Сун решает повторить для Кан Хо свое суровое воспитание «плохой матери», чтобы вернуть ему воспоминания.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Плохая мать График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 мая 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 мая 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
31 мая 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 июня 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
7 июня 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 июня 2023
График выхода всех сериалов
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