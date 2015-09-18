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Великий сыщик Филинта 2014 - 2016, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Великий сыщик Филинта
Киноафиша Сериалы Великий сыщик Филинта Сезоны Сезон 2

Filinta 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 30
Продолжительность сезона 45 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Великий сыщик Филинта»

Во 2 сезоне сериала «Великий сыщик Филинта» захватывающие и опасные приключения сыщика Филинты Мустафы в Османской империи продолжаются. Два громких убийства, которые произошли в Стамбуле, натравили Османскую империю на Россию. Тем временем в Стамбул с выступлением прибыла знаменитая исполнительница из Германии по имени Анита фон Вильгельм. Главный герой раскрывает важные обстоятельства своего прошлого с помощью Ведада, а также узнают тайну Хасана, который является сержантом, и секрет Игоря, руководителя российской секретной службы, некоторое время назад прибывшего в Стамбул.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Великий сыщик Филинта» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 27 Episode 27
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 2015
Эпизод 28 Episode 28
Сезон 2 Серия 2
25 сентября 2015
Эпизод 29 Episode 29
Сезон 2 Серия 3
2 октября 2015
Эпизод 30 Episode 30
Сезон 2 Серия 4
9 октября 2015
Эпизод 31 Episode 31
Сезон 2 Серия 5
16 октября 2015
Эпизод 32 Episode 32
Сезон 2 Серия 6
23 октября 2015
Эпизод 33 Episode 33
Сезон 2 Серия 7
6 ноября 2015
Эпизод 34 Episode 34
Сезон 2 Серия 8
13 ноября 2015
Эпизод 35 Episode 35
Сезон 2 Серия 9
20 ноября 2015
Эпизод 36 Episode 36
Сезон 2 Серия 10
27 ноября 2015
Эпизод 37 Episode 37
Сезон 2 Серия 11
4 декабря 2015
Эпизод 38 Episode 38
Сезон 2 Серия 12
11 декабря 2015
Эпизод 39 Episode 39
Сезон 2 Серия 13
18 декабря 2015
Эпизод 40 Episode 40
Сезон 2 Серия 14
25 декабря 2015
Эпизод 41 Episode 41
Сезон 2 Серия 15
8 января 2016
Эпизод 42 Episode 42
Сезон 2 Серия 16
15 января 2016
Эпизод 43 Episode 43
Сезон 2 Серия 17
22 января 2016
Эпизод 44 Episode 44
Сезон 2 Серия 18
29 января 2016
Эпизод 45 Episode 45
Сезон 2 Серия 19
5 февраля 2016
Эпизод 46 Episode 46
Сезон 2 Серия 20
12 февраля 2016
Эпизод 47 Episode 47
Сезон 2 Серия 21
19 февраля 2016
Эпизод 48 Episode 48
Сезон 2 Серия 22
26 февраля 2016
Эпизод 49 Episode 49
Сезон 2 Серия 23
3 марта 2016
Эпизод 50 Episode 50
Сезон 2 Серия 24
10 марта 2016
Эпизод 51 Episode 51
Сезон 2 Серия 25
17 марта 2016
Эпизод 52 Episode 52
Сезон 2 Серия 26
25 марта 2016
Эпизод 53 Episode 53
Сезон 2 Серия 27
1 апреля 2016
Эпизод 54 Episode 54
Сезон 2 Серия 28
8 апреля 2016
Эпизод 55 Episode 55
Сезон 2 Серия 29
15 апреля 2016
Эпизод 56 Episode 56
Сезон 2 Серия 30
22 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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