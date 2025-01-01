Меню
Сериалы
Великий сыщик Филинта
Цитаты
Цитаты из сериала Великий сыщик Филинта
"Надежда рождается в самое неожиданное время!"
"Когда придёт время, ты должен исчезнуть, чтобы существовать в государстве."
"На твоем лице будет написан каждый грех, который ты совершил!"
"Ты почувствуешь опасность в своём дыхании!"
"Не забудь спросить у предателя о расчетах!"
"Каждое убийство оставляет за собой вопрос."
"Некоторые выбирают справедливость, некоторые предательство..."
"Каждая минута, что я провожу без тебя, кажется мне вечностью."
"Защищённое — это не просто карта, это будущее Османской империи!"
"Этот город - Стамбул - принадлежит мне. Ни один лист не шевельнётся без моего разрешения."
