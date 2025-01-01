Меню
Цитаты из сериала Великий сыщик Филинта

unknown "Надежда рождается в самое неожиданное время!"
unknown "Когда придёт время, ты должен исчезнуть, чтобы существовать в государстве."
unknown "На твоем лице будет написан каждый грех, который ты совершил!"
unknown "Ты почувствуешь опасность в своём дыхании!"
unknown "Не забудь спросить у предателя о расчетах!"
unknown "Каждое убийство оставляет за собой вопрос."
unknown "Некоторые выбирают справедливость, некоторые предательство..."
unknown "Каждая минута, что я провожу без тебя, кажется мне вечностью."
unknown "Защищённое — это не просто карта, это будущее Османской империи!"
unknown "Этот город - Стамбул - принадлежит мне. Ни один лист не шевельнётся без моего разрешения."
