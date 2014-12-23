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Великий сыщик Филинта 2014 - 2016 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Великий сыщик Филинта
Киноафиша Сериалы Великий сыщик Филинта Сезоны Сезон 1

Filinta 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 26
Продолжительность сезона 39 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Великий сыщик Филинта»

В 1 сезоне сериала «Великий сыщик Филинта» события разворачиваются в Османской империи. Это история об укладах в министерстве юстиции, существовавшем в то время, а также о ловком сыщике, для которого нет невыполнимых задач. Если расследование оказывается безнадежным, он тут же появляется на горизонте, готовый распутать его в три счета. Филинта убежден, что его миссия – борьба со злом. Он защищает империю силами масонов. Филинта и Али работают полицейскими в Османской империи. Кади Гиясеттин – хорошо образованный судья, который дает советы османскому султану. История начинается с заговора, организованного против Филинты и Али.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Великий сыщик Филинта» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 декабря 2014
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 декабря 2014
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 января 2015
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 января 2015
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 января 2015
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 января 2015
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 февраля 2015
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 февраля 2015
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
17 февраля 2015
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 февраля 2015
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
3 марта 2015
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 марта 2015
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
17 марта 2015
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
24 марта 2015
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
31 марта 2015
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
7 апреля 2015
Эпизод 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
14 апреля 2015
Эпизод 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 апреля 2015
Эпизод 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
28 апреля 2015
Эпизод 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
5 мая 2015
Эпизод 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
12 мая 2015
Эпизод 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
19 мая 2015
Эпизод 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
26 мая 2015
Эпизод 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
2 июня 2015
Эпизод 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
9 июня 2015
Эпизод 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
16 июня 2015
График выхода всех сериалов
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