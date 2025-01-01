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Постер сериала Великий сыщик Филинта
Киноафиша Сериалы Великий сыщик Филинта Сезоны

Великий сыщик Филинта, список сезонов

Filinta 16+
Год выпуска 2014
Страна Турция
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал TRT1

Рейтинг сериала

0.0
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6.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Великий сыщик Филинта»
Великий сыщик Филинта - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 23 декабря 2014 - 16 июня 2015
 
Великий сыщик Филинта - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
30 эпизодов 18 сентября 2015 - 22 апреля 2016
 
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