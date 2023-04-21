Героиня сериала «Капли Бога» – молодая парижанка Камилла Леже, недавно ставшая наследницей огромного состояния. Ее покойный отец Александр был очень богатым и влиятельным человеком – крупнейшим в мире коллекционером вин и создателем знаменитого винного путеводителя Леже. Но чтобы вступить в права наследования, Камилла должна отправиться в Токио и доказать, что она может стать достойной продолжательницей отцовского дела. Ей предстоит сразиться с его воспитанником – блестящим энологом Иссеем Томине.