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мало голосов Рейтинг IMDb: 9.2
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Киноафиша Сериалы Капли Бога

Капли Бога (2023 - …)

Drops of God 18+
Год выпуска 2023
Страна США/Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут
О чем сериал

Героиня сериала «Капли Бога» – молодая парижанка Камилла Леже, недавно ставшая наследницей огромного состояния. Ее покойный отец Александр был очень богатым и влиятельным человеком – крупнейшим в мире коллекционером вин и создателем знаменитого винного путеводителя Леже. Но чтобы вступить в права наследования, Камилла должна отправиться в Токио и доказать, что она может стать достойной продолжательницей отцовского дела. Ей предстоит сразиться с его воспитанником – блестящим энологом Иссеем Томине.

Капли Бога - трейлер
Капли Бога
трейлер
В ролях
В ролях
Гюстав Керверн
Гюстав Керверн
Норберт Феррер
Норберт Феррер
Стэнли Вебер
Стэнли Вебер
Марго Шателье
Марго Шателье
Флер Жеффрие
Флер Жеффрие
Сесиль Буа
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Капли Бога»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 мая 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 июня 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Капли Бога - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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