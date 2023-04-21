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Капли Бога 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Капли Бога
Киноафиша Сериалы Капли Бога Сезоны Сезон 1

Drops of God 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Капли Бога»

В 1 сезоне сериала «Капли Бога» мир высокой гастрономии оплакивает потерю самого знаменитого коллекционера вин Александра Леже. При жизни он создал легендарный винный путеводитель имени себя, которым теперь пользуются во всех цивилизованных странах. У Леже осталась дочь Камилла, которой по закону должно достаться его состояние и бизнес. Но девушка не видела отца с детства и не имеет ничего общего с делом его жизни. Камилла летит из Парижа в Токио, чтобы пройти заготовленное Александром испытание. Она должна сдать три теста на знание изысканных вин. Но у девушки есть серьезный соперник – приемный сын и воспитанник Леже Иссеей Томине.

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Список серий 1-го сезона сериала «Капли Бога» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Отец A Father
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2023
Небо, земля, люди Sky, Earth, Humans
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
Дуэль Duel
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2023
Начало Foundation
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2023
Связующее звено The Link
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2023
Наследие Legacy
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2023
Блюда и вина Food and Wine
Сезон 1 Серия 7
26 мая 2023
Все или ничего All or Nothing
Сезон 1 Серия 8
2 июня 2023
График выхода всех сериалов
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